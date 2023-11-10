Названа причина третьего подряд поражения "Барыса" в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к матчу между астанинским "Барысом" и пекинским "Куньлунем". Отмечается, что казахстанский клуб проиграл из-за своей недисциплинированности, выраженной в ненужных удалениях, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли со счетом 1:2, хотя вели 1:0 на своем льду.

"Барыс" перед встречей с "Куньлунем" проиграл два матча "Ак Барсу" (3:5, 0:3). Не появился сегодня в составе новичок Энтони Камара, накануне перешедший из "Нефтехимика". "Куньлунь" начал выездную серию с победы над московским "Динамо" (3:2 ОТ). Защищать ворота вышел Джереми Смит, в заявку вернулись Кайл Рич и Клиффорд Пу.

Матч начался с опасных атак гостей. Уже на первой минуте Спенсер Фу мог открыть счет, но не переиграл Эдварда Паскуале. Игроки "Барыса" сдержали стартовый натиск и забили сами: Кирилл Савицкий ловко подставил клюшку под наброс Адиля Бекетаева. Следом хозяева стали хватать ненужные удаления и оставались даже втроем, однако гости этим не воспользовались, хотя и создали несколько голевых шансов.

Второй период также стартовал с множества бросков в исполнении игроков "Куньлуня". Самым опасным выглядел Тему Пулккинен, угодивший шайбой в штангу ворот. Вдобавок китайцы регулярно играли в большинстве, вот только пробить поймавшего кураж Паскуале им никак не удавалось. У астанчан же мало что получалось в атаке - по количеству бросков в створ они уступили почти в два раза.

Гости активно старались отыграться, хозяева отвечали контратаками и стремились удержать разницу в счете. Их продолжали подводить удаления, и Брэндон Макмиллан наконец наказал их за слабую дисциплину. А за три минуты до сирены в равных составах отличился Кайл Вуд. Астанчане бросились отыгрываться, но финальный штурм им совсем не удался", - пишет источник.