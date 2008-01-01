Диц, Старченко и Фрэттин. Кто стал самым опасным в "Барысе" при игре в большинстве после победы над "Авангардом"

Улучшилась и реализация в неравных составах.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 22:31
Два гола в большинстве принесли казахстанскому "Барысу" победу над одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и немного улучшили результаты команды в неравных составах. О прогрессе подопечных Юрия Михайлиса и самом опасном игроке в большинстве - в материале корреспондента Vesti.kz.

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Столичные хоккеисты забили 26 голов во время игры с численным преимуществом, догнав ЦСКА и "Северсталь" (делят с 14 по 16-е места). Процент реализации колеблется на уровне 20 процентов, а "Барыс" почти треть голов забил в неравных составах (27 из 80).

Лучшие в КХЛ в большинстве

1. "Авангард" - 26,4 процента;
2-3. "Салават Юлаев" и "Динамо" (Москва) - по 23,7 процента;
4-5. СКА и "Автомобилист" - по 23,3 процента;
...16. "Барыс" - 19,5 процента.

Самым опасным игроком казахстанской команды в большинстве является Роман Старченко (пять голов). По четыре шайбы забили Якоб Лилья и Мэтт Фрэттин, а по три - Даррен Диц, Линус Виделль и Никита Михайлис



На 14-м месте "Барыс" по игре в меньшинстве (81,1 процента). С большим отрывом по этому показателю лидирует омский "Авангард" (90,3 процента), которому столичный клуб в победном матче забил два гола в большинстве. Автором единственной шайбы в меньшинстве остается Фрэттин, которую он отправил в ворота рижского "Динамо".



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Добавим, что "Барыс" выиграл четвертую встречу подряд, победив на выезде "Авангард", и закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский "Амур".

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Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Фрэттин Мэтт Михайлис Никита Диц Даррен Лилья Якоб
Хоккей КХЛ
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Вчера 22:31
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