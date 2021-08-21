Драка хоккеистов произошла во время товарищеского матча "Барыса" и сборной Беларуси в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 54-й минуте встречи сцепились капитан и защитник казахстанского клуба Даррен Диц и форвард хозяев Илья Усов. Представитель "Барыса" вышел победителем.

Напомним, что это был второй товарищеский матч команд. Он завершился ничьей 4:4, при этом "Барыс" трижды вел в счете.

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