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"Барыс" трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси

"Барыс" трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ

ХК "Барыс" сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске, основное время завершилось со счетом 4:4. Кертис Волк вывел казахстанский клуб вперед уже на первой минуте, но на 16-й сравнял Ник Бэйлен.

Едва команды вернулись на лед после перерыва, Волк оформил дубль, но буквально тут же соперники снова сравняли и вышли вперед, причем всего за две минуты. Отличились Алексей Протас ('25) и Шейн Принс ('27).

В самом начале третьего периода уже хоккеисты "Барыса" дважды поразили ворота соперника благодаря шайбам Алексея Зубова ('43) и Никиты Михайлиса ('45). Но удержать победный счет казахстанский клуб снова не смог - на 53-й минуте сравнял Егор Шарангович.

Интересно, что на ничейном результате матч был завершен. Команды играли уже вторую товарищескую встречу подряд. Но, в отличие от первой, на этот раз не стали отрабатывать комбинированный овертайм и буллиты.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Беларусь

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