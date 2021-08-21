"Барыс" трижды вел в счете, но упустил победу над сборной Беларуси

ХК "Барыс" сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Минске, основное время завершилось со счетом 4:4. Кертис Волк вывел казахстанский клуб вперед уже на первой минуте, но на 16-й сравнял Ник Бэйлен.

Едва команды вернулись на лед после перерыва, Волк оформил дубль, но буквально тут же соперники снова сравняли и вышли вперед, причем всего за две минуты. Отличились Алексей Протас ('25) и Шейн Принс ('27).

В самом начале третьего периода уже хоккеисты "Барыса" дважды поразили ворота соперника благодаря шайбам Алексея Зубова ('43) и Никиты Михайлиса ('45). Но удержать победный счет казахстанский клуб снова не смог - на 53-й минуте сравнял Егор Шарангович.

Интересно, что на ничейном результате матч был завершен. Команды играли уже вторую товарищескую встречу подряд. Но, в отличие от первой, на этот раз не стали отрабатывать комбинированный овертайм и буллиты.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!