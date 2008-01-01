"Было бы здорово, если бы меня сыграл Ди Каприо". Диц ответил на вопросы болельщиков "Барыса"

Он рассказал, планирует ли всю карьеру провести в Казахстане.

Даррен Диц. Фото: Tengrinews.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:59

Капитан и защитник "Барыса" Даррен Диц в интервью для клубного канала в YouTube ответил на вопросы болельщиков, сообщают Vesti.kz.

Уроженец Канады, натурализованный для сборной Казахстана, в очередной раз продемонстрировал блестящее знание русского, сам зачитывая все записки. 

В ходе интервью Диц признался, что готов всю свою карьеру провести в столичном клубе и мечтает выиграть Кубок Гагарина. 

- Если бы Голливуд решил снимать фильм о вашей жизни, кого бы вы выбрали на главную роль?

- Я большой фанат Леонардо Ди Карпио. Думаю, он может сыграть любую роль. И было бы здорово, если бы я увидел, как он сыграл мою жизнь. 

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Метки:
Барыс в КХЛ Диц Даррен КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:59
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