"Было бы здорово, если бы меня сыграл Ди Каприо". Диц ответил на вопросы болельщиков "Барыса"

Капитан и защитник "Барыса" Даррен Диц в интервью для клубного канала в YouTube ответил на вопросы болельщиков, сообщают Vesti.kz.

Уроженец Канады, натурализованный для сборной Казахстана, в очередной раз продемонстрировал блестящее знание русского, сам зачитывая все записки.

В ходе интервью Диц признался, что готов всю свою карьеру провести в столичном клубе и мечтает выиграть Кубок Гагарина.

- Если бы Голливуд решил снимать фильм о вашей жизни, кого бы вы выбрали на главную роль?

- Я большой фанат Леонардо Ди Карпио. Думаю, он может сыграть любую роль. И было бы здорово, если бы я увидел, как он сыграл мою жизнь.

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