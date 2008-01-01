Это было супер. Как казахстанская тройка "Барыса" принесла победную серию в КХЛ

Новая казахстанская атакующая тройка в "Барысе" помогла столичной команде выиграть три матча подряд в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О третьем звене Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичный клуб после четырех побед подряд поправил свое положение в конференции и приблизился к топ-8. Успешная серия началась в домашнем матче со "Спартаком" (2:1), когда все очки за результативность поделило шведско-канадское трио - Кертис Волк (1+1), Якоб Лилья (1+0) и Линус Виделль (0+1).
В следующем матче с "Сочи" (2:0) включились казахстанцы: Роман Старченко забил победный гол точным броском в большинстве. Ассистентами выступили Виктор Сведберг с Антоном Сагадеевым.
Таким образом, Михайлис сумел заиграть для результата не только сочетания, которые получают больше игрового времени, но и игроков, находящихся по ротации. Это начало приносить результат, а "Барыс" вышел на победную серию.
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Добавим, что 11 декабря "Барыс" проведет очередной домашний матч против нижегородского "Торпедо". Столичная команда с 33 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а россияне набрали на три очка больше и идут седьмыми в той же конференции.
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