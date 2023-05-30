Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 17:45
©ХК "Барыс"

Стала известна зарплата нападающего сборной Казахстана по хоккею Никиты Михайлиса в "Металлурге" , сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на .

По информации Metaratings.ru составит около 55 миллионов рублей (305,8 миллионов тенге) за сезон. В "Барысе" его зарплата составляла 50 миллионов рублей (278 миллионов тенге).

28-летний бывший форвард "Барыса" подписал контракт с "Металлургом" сроком на один сезон.

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Михайлис Никита КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:45
КХЛ
Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе
Сегодня , 16:58
КХЛ
Стала известна зарплата казахстанского хоккеиста в "Авангарде"
Сегодня , 15:46
КХЛ
"Барыс" отреагировал на переход Михайлиса в новый клуб
Сегодня , 15:16
КХЛ
Никита Михайлис подписал контракт с новым клубом
Сегодня , 10:38
КХЛ
Молодые хоккеисты приняли предложение "Барыса"
Вчера , 20:46
КХЛ
Названа многомиллионная сумма за переход казахстанца в топ-клуб КХЛ
Вчера , 17:36
КХЛ
Финалист Кубка Гагарина отпустил нападающего сборной Казахстана в другой клуб КХЛ
Вчера , 15:20
КХЛ
Хоккеист сборной Казахстана перейдет в новый клуб
26 мая, 18:08
КХЛ
В России удивились тем, как у "Барыса" увели форварда сборной Казахстана
26 мая, 15:09
КХЛ
Топ-клуб клуб КХЛ подписал лучшего снайпера сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
© 2008 - 2023 ТОО «EML»