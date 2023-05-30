Стала известна зарплата нападающего сборной Казахстана по хоккею Никиты Михайлиса в "Металлурге" , сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на .

По информации Metaratings.ru составит около 55 миллионов рублей (305,8 миллионов тенге) за сезон. В "Барысе" его зарплата составляла 50 миллионов рублей (278 миллионов тенге).

28-летний бывший форвард "Барыса" подписал контракт с "Металлургом" сроком на один сезон.

Михайлис – воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провел в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава.