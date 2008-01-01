Бенефис Карлссона, голы Михайлиса и Старченко. Как "Барыс" может догнать прямого конкурента по Кубку Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс"
может получить шанс подняться выше в таблице Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), но для этого ему нужно продолжить "хорошую" серию игр. Некоторые моменты матча в Нижнем Новгороде с "Торпедо"
- в материале корреспондента Vesti.kz
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Бенефисом Хенрика Карлссона
завершилась последняя игра соперников в России. Ветеран отразил все 35 бросков по воротам, а "Барыс" выиграл встречу со счетом 4:0. Что-то похожее столичная команда попыталась сделать десять дней назад, но вратарь сборной Казахстана три раза пропустил, а хозяева льда в Нур-Султане проиграли впервые практически за четыре года (2:3).
В еще одной дуэли уже казахстанская команда должна стать "нарушителем традиций". Если не брать ничейные результаты и прошлогоднюю победу, то "Барыс" в Нижнем Новгороде за 60 минут не побеждал уже девять лет. Когда же столичные хоккеисты брали очки у нижегородцев на их льду? Например, в прошлом сезоне "Барыс" обыграл соперника на обеих площадках.
А еще в двух предыдущих розыгрышах турнира казахстанская команда не проиграла за 60 минут ни одну из четырех проведенных игр. Таким образом, если не брать в расчет недавнюю дуэль в плей-офф с семью играми и поражение десятидневной давности, то "Барыс" не проигрывает "Торпедо" три сезона в основное время.
А с учетом характера игр клубов в новом сезоне, можно предположить, что нас ждет очередная ничья в основное время. Соперники семь раз играли за пределами 60 минут, и "Барыс" уступает со счетом 3:4. Единственная буллитная серия осталась за россиянами. Лучшим бомбардиром из действующих игроков остается Мэтт Фрэттин
с 13 (7+6) очками.
Четыре (3+1) очка канадец набрал в последних пяти встречах "Барыса", а еще два форварда столичного клуба отметились пятью очками. Это Роман Старченко
(2+3) и Никита Михайлис
(1+4). Ведущей фигурой "Торпедо" является Дамир Жафяров
(15+20), который в последних встречах набрал семь (2+5) баллов. Заметим, что в первом матче сезона команд из этого квартета голевой передачей отметился только Фрэттин.
Предположим, что в еще одной игре прямых конкурентов результат будет зависеть уже от выступления выделенных нами фаворитов. Связка Михайлис - Старченко и уверенный в себе Карлссон могут принести положительный результат. Если "Барыс" забьет больше двух голов, то без очков из Нижнего Новгорода уезжать не должен.
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Добавим, что в Казахстане гостевой матч "Барыса" с "Торпедо" покажут
в прямом эфире. В Восточной конференции клубы разделяют три очка, но если выиграют подопечные Юрия Михайлиса, то разница сократится до минимума. Также у "Барыса" четыре матча в запасе по сравнению с нижегородцами.
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