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Бегали быстрее канадца. Как в "Барысе" заменили Дица и еще двух легионеров в КХЛ

Потери не мешают клубу выигрывать.

Бегали быстрее канадца. Как в "Барысе" заменили Дица и еще двух легионеров в КХЛ
Самат Данияр. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" в один момент потерял сразу трех ведущих защитников, но нашел выход из ситуации для продолжения борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О ходе тренерского штаба Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Практически одновременно из состава выбыли Даррен Диц (10+5), Джесси Блэкер (0+2) и Виктор Сведберг (3+5), на которых строилась игра в обороне. Приглашенный Диллон Хетерингтон (1+3) неплохо вписался в команду, но он не мог закрыть все позиции.


Появился шанс у 21-летнего казахстанца Валерия Орехова, который почти весь ноябрь не играл за "Барыс", а в декабре принял участие в трех встречах и отдал голевую передачу. Вернулся в заявку другой игрок с казахстанским паспортом - 23-летний Никита Клещенко. Он тоже почти не играл в ноябре, но даже после драки оказался на льду.



И третий новобранец - Самат Данияр. 21-летний защитник еще не играл в этом сезоне, но в двух проведенных встречах отыграл рекордные для себя минуты. Для казахстанца в КХЛ этот сезон третий в карьере, но играл он очень мало. К четырем матчам с прошлого сезона, где в двух играх он провел около минуты, Данияр добавил две полновесные встречи.

Казахстанские игроки не уступили в индивидуальном плане Хетерингтону, который в двух последних встречах был единственным легионером в защите. В матче с "Витязем" Диллон разгонялся до 34 километров в час, а его средняя скорость была 12,5 километра. По первому показателю молодые игроки догнать канадца не смогли, но по средней скорости Клещенко оказался быстрее - 12 километров 880 метров.

В матче с "Сочи" Хетерингтон обошел всех защитников по средней скорости (12,61), но по максимальной уступил Орехову. Если Диллон смог выдать 30 километров и 290 метров, то казахстанец разогнался до 34 километров 660 метров в час. Новая заочная дуэль может состояться в матче с "Торпедо", когда к трем соотечественникам может добавиться 20-летний Тамирлан Гайтамиров.

Этот опасный "Барыс", или как изменилась ситуация для команды Михайлиса в КХЛ после серии побед

Напомним, в следующей встрече "Барыс" 11 декабря сыграет с прямым конкурентом по КХЛ - нижегородским "Торпедо". Перед этим матчем столичный клуб одержал волевую победу над "Витязем" и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Игру прокомментировал главный тренер Юрий Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке. Участник конфликта защитник Никита Клещеенко вернулся на лед в КХЛ.

Он вернулся. Как за "Барыс" сыграл защитник после драки с одноклубником

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Снежные Барсы Номад ХК Сборная РК по хоккею Михайлис Юрий

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