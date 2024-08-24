"Барысу" озвучили прогноз на сезон после громких трансферов

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Сегодня 09:26
©ХК "Барыс"

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов в интервью "РБ Спорт" прокомментировал усиление состава "Барыса", сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб заключил контракты с защитником Виктором Антипиным и нападающим Антоном Бурдасовым.

"В Астане сейчас достаточно неплохой тренер и серьезный коллектив. Там идет перестройка. С учетом этого усиления "Барыс" должен попасть в плей-офф и показать там хорошую игру. Бурдасов, полагаю, усилит большинство со своим броском. Антипин тоже способен показать неплохой хоккей. Это атакующий защитник, который раньше демонстрировал прекрасную игру. Надеюсь, он сможет вернуться на свой уровень. "Барыс", я считаю, очень хорошо и своевременно усилился перед сезоном", – сказал Щитов.

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Оба игрока в прошлом сезоне выступали за "Трактор". Антипин принял участие в 69 матчах, набрав 20 очков (5 голов и 15 передач) при нейтральном показателе полезности. Бурдасов сыграл в 70 встречах, записав на свой счет 44 очка (23 гола и 21 передача).

Метки:
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