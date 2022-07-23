"Барысу" определили место в КХЛ после подписания легионеров

Казахстанский клуб "Барыс" не выйдет в плей-офф Восточной конференции КХЛ по версии телеграм-канала "Хайруллин Live", передает корреспондент Vesti.kz.

Столичная команда подписала несколько легионеров, но источник считает, что казахстанцы пока вне топ-8.

"Попросили такой же прогноз на Восток, нет проблем. Не забывайте, что это на регулярку", - пишет канал и выкладывает свою версию:

1. "Ак Барс"

2. "Магнитка"

3. "Авангард"

4. "Салават Юлаев"

5. "Трактор"

6. "Автомобилист"

7. "Сибирь"

8. "Нефтехимик"

9. "Барыс"

10. "Амур"

11. "Адмирал"

Бомбардиры из "Барыса" попали в топ-список КХЛ

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