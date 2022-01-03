"Барыс" забросил 7 шайб и начал год с победы в матче с дублями капитана и сына главного тренера

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Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Динамо Р 7:1

Голы: Старченко, 16 (1:0) ; Сагадеев, 22 (2:0) ; Карсумс, 32 (2:1) ; Старченко, 34 (3:1) ; Берглунд, 47 (4:1) ; Михайлис, 48 (5:1) ; Михайлис, 57 (6:1) ; Савченко, 59 (7:1)

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Казахстанский "Барыс" одержал крупную победу над рижским "Динамо" в первом матче в новом году в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "Барыс Арене" и завершилась со счетом 7:1.

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Капитан "Барыса" Роман Старченко на 16-й минуте открыл счет в игре, забросив гол-шедевр.

После перерыва Антон Сагадеев (22-я минута) удвоил преимущество "Барыса". На 32-й минуте "Динамо" усилиями Мартиньша Карсумса (32-я) одну шайбу отыграло. Однако спустя две минуты Старченко оформил дубль и восстановил преимущество в две шайбы.

В заключительном периоде Якоб Берглунд (47-я) забросил четвертую шайбу в ворота рижан, а спустя минуту Никита Михайлис довел счет до 5:1. За три минуты до завершения основного времени Михайлис сделал дубль, ну а точку в матче поставил Роман Савченко (59-я).

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Благодаря этой победе "Барыс" набрал 44 очка и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" (37) идет последним на "Западе".

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Метки:
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