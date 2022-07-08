"Барыс" высказался об интересе к форварду из России

"Барыс" не рассматривает подписание нападающего Сергея Шумакова, сообщает metaratings.ru.

Издание информирует, что вопрос о возможном сотрудничестве с экс-игроком "Автомобилиста" не стоит.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шумаков близок к продолжению карьеры в "Барысе", который является основным вариантом для игрока.

Добавим, что "Барыс" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина - защитником Михаилом Григорьевым.

Также были обнародованы планы столичной команды по подготовке к новому сезону в КХЛ, который стартует 1 сентября.

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