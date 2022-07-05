"Барыс" подписал обладателя Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Барыс" официально заключил контракт с Михаилом Григорьевым из России, сообщает пресс-служба.

Одностороннее соглашение с защитником рассчитано на один сезон - до 30 апреля 2023 года. 31-летний Григорьев выигрывал с "Салаватом Юлаевым" Кубок Гагарина.

"Опытный игрок обороны уже знаком казахстанским болельщикам – в сезоне 2012-13 годов Михаил выступал за "Барыс". За свою карьеру в КХЛ Григорьев поиграл в "Авангарде", "Спартаке", "Динамо" и других командах.

Минувший сезон хоккеист провел в магнитогорском "Металлурге", с которым добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча (включая 5 в плей-офф) он отметился двумя результативными передачами", - говорится в сообщении.

Ранее казахстанскому клубу подобрали еще одного потенциального новичка из России.

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