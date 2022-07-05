"Жалкого труса" раскритиковали до перехода в "Барыс"

Российский форвард Сергей Шумаков до перехода в казахстанский клуб "Барыс" был раскритикован в СМИ. Издание "Чемпионат" считает, что игра хоккеиста не соответствует его заработной плате.

Ранее появилась информация, что 29-летний нападающий переедет в Казахстан, где продолжит карьеру в КХЛ.

"Еще несколько лет назад воспитанник челябинского хоккея считался бы одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. Но сейчас остается констатировать, что в последнее время Шумаков невероятно сильно сдал и практически ничем не напоминает о себе лучших образцов. В последнем сезоне 29-летний форвард показал вроде бы и не самую плохую статистику (25 очков в 38 матчах), но в "Автомобилисте" без малейшего сожаления отказались от игрока. От хоккеиста с зарплатой уровня Сергея ждали намного большего.

Летом в разное время доносилась информация, что Шумаковым заинтересованы то в "Салавате Юлаеве", то в "Тракторе", но ничего конкретного из переговоров с игроком так и не получилось. На днях стало известно, что одним из главных вариантов для игрока остается "Барыс", - пишет издание.

Добавим, что в марте 2018 года после серии плей-офф КХЛ капитан "Барыса" Брэндон Боченски назвал Шумакова "жалким трусом", заподозрив в симуляции. Позднее американский форвард с гражданством Казахстана заявил, что после такого инцидента в НХЛ карьера россиянина была бы завершена.

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