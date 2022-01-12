"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ, или как разыграют последние места в Кубке Гагарина

"Барыс" не только практически оформил выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но и может улучшить свою позицию в Восточной конференции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда набрала в 47 встречах 48 очков, обеспечив себе восьмое место на "Востоке", всего на пару баллов отставая от нижнекамского "Нефтехимика". Почему же "Барыс" способен обойти конкурентов на финишном отрезке регулярного чемпионата?

Во-первых, если взять последние 15 игр в турнире, то казахстанцы набрали в них 18 очков. "Нефтехимик" оформил на три балла меньше, а преследователи казахстанцев, "Амур" с "Автомобилистом", отметились 15 и 11 очками соответственно.

Во-вторых, на отрезке в пять игр "Барыс" выступил еще лучше - набрал восемь очков. "Нефтехимик" с "Амуром" снова "проиграли", взяв на два балла меньше, а "Автомобилист" и вовсе провалился (одно очко).

Таким образом, если казахстанцы сохранят темп по набору очков, то не только не подпустят конкурентов, но и смогут обойти "Нефтехимик". Почему? "Барыс" отстает всего на два очка, но имеет матч в запасе.

Если столичные хоккеисты нагонят по победам в основное время (14 против 15), то по оставшимся четырем дополнительным показателям будут иметь преимущество над конкурентами из России. Шансы на седьмое место на "Востоке" очень хорошие.

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Напомним, что "Барыс" продолжит выездную серию матчами с "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января). Вслед за матчем в Нижнем Новгороде, который отменили из-за COVID-19, перенесена в Россию и еще одна игра столичного клуба - с "Ак Барсом", которая должна была состояться 17 января.