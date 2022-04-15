"Барыс" выполнил обещание игрокам после сезона в КХЛ

В хоккейном клубе "Барыс" выплачены долги по заработной плате, сообщает Телеграм-канал "АренаБреда".

Ранее в клубе обещали рассчитаться до 15 апреля, а затем подобрали нового главного тренера.

"В Нур-Султане выплатили задолженность по заработной плате. Хоккеисты "Барыса" получили деньги за январь-февраль и март", - написал канал.

Добавим, что "Барыс" финишировал на восьмой позиции на "Востоке", а в первом круге плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1:4).

Казахстанцы могут потерять практически весь состав, а "Барыс" готовит предложение своей главной звезде.

"Барыс" сделал заявление о долгах перед игроками

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира