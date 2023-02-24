"Барыс" устроил "перестрелку" в заключительном матче КХЛ

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Сегодня 21:48
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" проиграл ярославскому "Локомотиву" в заключительном матче нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Уже на 2-й минуте астанчане пропустили первую шайбу от Максима Осипова. На 5-й минуте Самат Данияр забил ответный гол. Но впоследствии подопечные Андрея Скабелки в основном догоняли соперника. У ярославцев отличились Павел Красковский (8-я), Максим Осипов (27-я), Сергей Андронов (28-я), Степан Никулин (45-я). У казахстанцев точными бросками отметились Дмитрий Шевченко (35-я) и Михаил Рахманов (48-я).

Как итог, "Барыс" поражением завершил "регулярку", досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф и осев на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл. "Локомотив" с 92 очками идет вторым на "Западе".

Напомним, ранее известный казахстанский комментатор Александр Олейник назвал главную причину провала "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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