"Барыс" решил судьбу легионера и назвал причину

Столичный "Барыс" объявил об уходе канадского вратаря Оливье Родрига, не сыгравшего ни одного матча, передают Vesti.kz.

В клубе объяснили причину:

"В связи с повреждением, полученным во время тренировки, Оливье Родриг прошёл углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения. После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родрига с "Барысом" по соглашению сторон".

В "Барысе" решили заменить Родрига на другого игрока, подробности - по ссылке.

Напомним, что в межсезонье астанинскую команду возглавил новый тренер из России Михаил Кравец. К "Барысу" также присоединились американские форварды Майк Веккионе и Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

"Барыс" удачно стартовал в новом сезоне КХЛ, обыграв дома челябинский "Трактор" (4:3 ОТ) и хабаровский "Амур" (4:3 Б). Следующий матч астанчане проведут на своём льду против минского "Динамо" 13 сентября.