"Барыс" расторг контракт с американским хоккеистом

"Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с Коннором Смитом. Контракт с американским нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации, передают Vesti.kz.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Смит провел 9 матчей, за которые не отметился результативными действиями.



Ранее казахстанский клуб покинул канадский форвард Уэйд Эллисон.

Напомним, "Барыс" решил отпустить ряд иностранных хоккеистов после изменений в руководстве клуба и тренерском штабе. Как известно, пост генерального менеджера оставил Олег Болякин, а новым генеральным директором стал Нурлан Оразбаев, сменивший в этой должности Бориса Иванищева. Галым Мамбеталиев на посту главного тренера заменил россиянина Вячеслава Буцаева.