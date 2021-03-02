Казахстанский клуб "Барыс" три раза подряд выходил во второй круг Кубка Гагарина, но когда получает в соперники более рейтингового соперника, то в борьбе проигрывает дуэль. О "традициях", которые должны сломать подопечные Юрия Михайлиса, если хотят продолжать борьбу за трофей, в материале корреспондента Vesti.kz.

Два прошлых сезона столичная команда начинала плей-офф турнира в статусе фаворита и оба раза выигрывала дуэли. К новому розыгрышу казахстанцы подходят с шестым посевом, но могут пройти магнитогорский "Металлург", который финишировал в регулярном чемпионате на три позиции выше. Ранее подобные попытки были не очень удачные.

Сезон-2008/2009

"Барыс" (15) - "Ак Барс" (2) - 0:3 (2:4, 2:4 и 1:2 Б)

Сезон-2009/2010

"Барыс" (6) - "Ак Барс" (3) - 0:3 (3:4 ОТ, 2:4 и 1:3)

Сезон-2010/2011

"Барыс" (7) - "Ак Барс" (2) - 0:4 (0:1, 0:3, 1:6 и 2:4)

Сезон-2011/2012

"Барыс" (6) - "Металлург" (3) - 3:4 (2:3, 4:1, 3:2, 4:1, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ и 1:2 ОТ)

Сезон-2012/2013

"Барыс" (6) - "Трактор" (3) - 3:4 (4:3 ОТ, 5:3, 1:3, 2:3, 3:6, 4:2 и 3:5)

После трех разгромных серий с казанским "Ак Барсом" казахстанский клуб дважды упустил преимущество в противостояниях. И в обоих случаях оно было заметным (3:1 и 2:0), несмотря на статус аутсайдера, но соперники выиграли серии в семи встречах.

Сезон-2013/2014

"Барыс" (2) - "Автомобилист" (7) - 4:0 (3:2 ОТ, 5:4 ОТ, 2:1 и 2:1)

Сезон-2014/2015

"Барыс" (5) - "Авангард" (4) - 3:4 (2:5, 2:0, 3:0, 3:4, 0:2, 4:1 и 1:3)

Еще две серии интересные серии. В первой "Барыс" был фаворитом, ведь финишировал вторым в конференции и легко прошел соперника. Во второй снова было преимущество, но дальше прошли омские хоккеисты

Сезон-2016/2017

"Барыс" (5) - "Трактор" (4) - 4:2 (5:2, 1:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:1 ОТ и 2:1)

Сезон-2017/2018

"Барыс" (2) - "Торпедо" (7) - 4:3 (3:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ, 3:1, 1:3 и 3:2)

Сезон-2019/2020

"Барыс" (2) - "Авангард" (7) - 4:1 (4:0, 0:3, 2:1 ОТ, 2:0 и 5:2)

Три последние стартовые серии Кубка Гагарина "Барыс" не проигрывает. Определенные проблемы были только с "Торпедо", а две другие выиграны "с запасом".

Таким образом, столичный клуб четыре раза из десяти проходил во второй круг турнира (три раза - с более высоким посевом). В четвертый раз в истории "Барыс" вышел в плей-офф с шестым местом в "регулярке", но ни разу прежде не смог выиграть у соперников.

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Напомним, сегодня, 2 марта, в Магнитогорске начинается серия плей-офф КХЛ между "Барысом" и "Металлургом".

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