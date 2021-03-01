"Барыс" может пройти "Металлург", или почему команду Михайлиса рано списывать в борьбе с фаворитом из России

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина казахстанский клуб "Барыс" в пяти встречах переиграл магнитогорский "Металлург", а в новой серии плей-офф уже российская команда считается небольшим фаворитом в противостоянии. Некоторые детали еще одной дуэли - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" с "Металлургом" откроют соревновательную часть в плей-офф КХЛ. Год назад соперники начинали в Нур-Султане и обменялись "сухими" победами, после чего столичный клуб выиграл три матча подряд. Считается, что тот "Барыс" был сильнее нынешнего, ведь в межсезонье из клуба ушли лидеры в каждой из позиций, а полноценной замены им не нашлось. Отсюда и ожидания: в прошлом сезоне казахстанский клуб претендовал на высокие места, а в этом с борьбой вошел в заветную восьмерку. Но все ли так плохо для Юрия Михайлиса?

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Скорее всего, нет. Из первой четверки таблицы казахстанцы получили соперника, который не так ярко чем-то выделяется. Можно сказать, повезло. "Барыс" сначала ушел от непобедимого "Ак Барса", а затем вывернулся из дуэли с "Авангардом" с его убийственным большинством. В последний момент соперник определялся между "Салаватом Юлаевым", где легионеры могут в одиночку переиграть любого соперника, и "Металлургом". Магнитогорцы обошли уфимцев по дополнительным показателям в гонке за третье место и вышли на казахстанцев.

Но это не делает "Барыс" сильнее, ведь у "Металлурга" вратарь из топ-5 по основным показателям Юхо Олкинуора, а у Михаила Пашнина в 44 матчах сезона 157 силовых приемов. Так в чем же выгода казахстанцев? Возможно, что им достался самый предсказуемый и соперник. Как и сам "Барыс". Команды друг на друга похожи, что их даже можно перепутать. Например, ворота защищают два основных вратаря: первый двухметровый долгожитель, как Василий Кошечкин или Хенрик Карлссон, а второй только пришел в клуб - это Олкинуора и Йони Ортио.

Еще одно сходство - ведущие защитники входят в топ-5 среди игроков амплуа с самым большим временем на льду. Оба - лидеры по личным показателям среди коллег. Со стороны "Барыса", это Даррен Диц (17+20), а его "дублер" - Егор Яковлев (8+19). Есть в командах и исполнители, под которых клуб создавался, ведь они всегда в этой обойме. Речь идет о Романе Старченко, который все сезоны в КХЛ провел с "Барысом", и лидере "Металлурга" Сергее Мозякине, переписавший практически все возможные рекорды Лиги.

Ничья? Нет, но матчи, хоть и должны быть очень близкими, но кто-то их должен выиграть. "Металлург" был непобедим в январе-начале февраля, а из последних игр в "регулярке" проиграл четыре матча из шести. Для "Барыса" успешным получился декабрь, когда клуб никто не мог остановить, но в 2021 году команда никак не могла найти стабильность в своей игре. Тренерским штабам придется поломать голову, чтобы подвести игроков в оптимальном состоянии в конце сезона, но решающая ошибка может проскочить с любой стороны баррикады.

Кто ими лучше воспользуется, тот и пройдет дальше. Атаку "Металлурга" возглавят Тейлор Бэк (16+27), которого сватали в "Барыс", Сергей Плотников (13+30) и Андрей Чибисов (17+20). У столичного клуба в лидерах не трио, квинтет - помимо Дица в эту группу входят Линус Виделль (9+27), Якоб Лилья (20+15), Никита Михайлис (19+15) и Роман Старченко (13+19). Соотношение сил примерно равное. "Металлург" можно поставить чуть впереди только за счет позиции в таблице и более сильного выступления в "регулярке".

Вывод. При общей равнозначности ресурсов с обоих сторон клубы могут претендовать на победу в серии. Все четыре матча в сезоне завершились с разницей в один-два гола. А если учесть, что в обоих матчах в Нур-Султане была зафиксирована ничья в основное время, а в плей-офф нет ни буллитов, ни овертаймов, то шансы у казахстанцев определенные есть. Возможно, что начало серии на выезде даже на руку "Барысу", который в гостях играет даже лучше, чем на своем льду. Победителя выявлять не будем, но предположим, что серия продлится шесть-семь игр.

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Напомним, матчевое противостояние между "Барысом" и "Металлургом" начнется завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Ранее главный тренер столичного клуба Юрий Михайлис оценил соотношение сил в серии и назвал игрока, который возвращается после травмы. На открытой тренировке "Барыса" команда представила игроков, кто может выйти на матч с "Металлургом" - занятие пропустил центрфорвард Кертис Волк.

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