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Забить гол и сыграть по плану. Как "Барыс" может пройти "Металлург" в Кубке Гагарина

Казахстанцы вели в счете во всех играх сезона.

Забить гол и сыграть по плану. Как "Барыс" может пройти "Металлург" в Кубке Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" три раза подряд получал преимущество в матчах с магнитогорским "Металлургом", но выиграл только один матч у соперников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые подробности противостояния перед началом серии в Кубке Гагарина - в материале корреспондента Vesti.kz.

Дуэль стартует в Магнитогорске сегодня, 2 марта, и небольшим фаворитом называют российский клуб. "Металлург" финишировал выше в регулярном чемпионате и выиграл больше очных дуэлей, но есть и у него "слабое" звено. Казахстанцы практически в каждом противостоянии открывали счет, но лишь раз смогли сохранить стартовый задел. Если в плей-офф "Барыс" справится со своими проблемами, то откроет себе возможность для положительного результата.

Четыре матча соперников в регулярном чемпионате КХЛ

17 ноября 2020 года

"Барыс" - "Металлург" - 1:2 Б.

Вратари: Йони Ортио (41 из 42 отраженных броска) - Юхо Олкинуора (23 из 24).

Штрафное время: 29 (Егор Петухов получил 20+5 минут дисциплинарного штрафа ) - 10.

Столичный клуб открыл счет на 31-й минуте, когда дебютный гол в турнире забил Фил Варон. Преимущество держалось на протяжении десяти минут: равновесие восстановил Николай Прохоркин. Он же принес победу российскому клубу в серии послематчевых буллитов.

30 декабря 2020 года

"Барыс" - "Металлург" - 3:2 ОТ.

Вратари: Хенрик Карлссон (25 из 27) - Василий Кошечкин (24 из 27).

Штрафное время: 4 - 6.

"Барыс" к 24-й минуте встречи выигрывал со счетом 2:0 после голов Мэтта Фрэттина и Диллона Хетерингтона, но за 40 секунд до финальной сирены позволил сопернику отыграться. Победу казахстанцам в дополнительной пятиминутке принес еще один результативный бросок от Фрэттина.

3 февраля 2021 года

"Металлург" - "Барыс" - 3:1.

Вратари: Юхо Олкинуора (25 из 26) - Хенрик Карлссон (28 из 31).

Штрафное время: 6 - 6.

Счет снова открыл "Барыс": на 24-й минуте Кирилл Панюков забил шестой гол в сезоне. Но с 32-й по 55-ю минуту россияне ответили тремя шайбами. Отличились Андрей Нестрашил, Михаил Пашнин и Николай Голдобин.

7 февраля 2021 года

"Металлург" - "Барыс" - 3:2.

Вратари: Василий Кошечкин (36 из 38) - Хенрик Карлссон (26 из 29).

Штрафное время: 10 - 10.

Еще один гол в начале второго периода, но в этот раз отличились магнитогорцы. Сергей Плотников открыл счет, но дубль Фила Варона вывел вперед уже казахстанцев. Решающим стал третий период: Плотников забил второй гол в матче, а Николай Кулемин принес победу "Металлургу".

Таким образом, если "Барыс" снова будет открывать счет в матчах с "Металлургом", а затем не закроется и окопается у своих ворот, сыграв аккуратно и надежно, но в контратаке, не давая сопернику остро сыграть в атаке, то получит шанс на победу. В плей-офф нет буллитной серии или овертаймов, что ухудшает позиции казахстанцев, ведь они себя неплохо проявили в этом компоненте в "регулярке", но и у "Металлурга" нет заметного превосходства. Поэтому шансы можно оценить как примерно равные.

"Барыс" может пройти "Металлург", или почему команду Михайлиса рано списывать в борьбе с фаворитом из России

Напомним, ранее "Барыс" сообщил о потери центрфорварда Кертиса Волка, но в состав могут вернуться два ранее травмированных игрока. Первые два матча в противостоянии пройдут в Магнитогорске, а следующие два - в Нур-Султане.

Два лидера под вопросом, или какой сюрприз готовит "Барыс" на игры с "Металлургом" в Кубке Гагарина

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Фрэттин Мэтт Ортио Йони

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