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КХЛ
Вчера 22:55
 

"Барыс" принял решение по защитнику сборной Казахстана

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"Барыс" принял решение по защитнику сборной Казахстана ©hcbarys.kz

"Барыс" заключил пробный контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Кириллом Никитиным, передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

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"Барыс" заключил пробный контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Кириллом Никитиным, передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

В предыдущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 20-летний игрок провел 19 матчей и стал автором одной результативной передачи. Также на его счету восемь силовых приемов и 20 блокированных бросков.

В его карьере также были "Номад" и "Снежные Барсы". Вызывался в сборную Казахстана (U-20).

"Барыс" возьмет старт в новом сезоне КХЛ 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

В эти дни "Барыс" выступает на Кубке Блинова в Омске. В первых двух играх астанчане уступили омскому "Авангарду" и новосибирской "Сибири". Следующую встречу они проведут с челябинским "Трактором" 24 августа.

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