"Барыс" готовит громкие трансферы перед новым сезоном
стали известны планы "Барыса" перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
стали известны планы "Барыса" перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канал "АренаБреда" столичный клуб в полном составе соберется в Астане уже после олимпийской квалификации в последних числах августа.
По информации источника в ближайшие дни "Барыс" подпишет двух очень сильный игроков по меркам КХЛ и на Востоке будет очень грозной силой.
"Маклеод во вчерашнем матче получил отдых, но завтра против "Трактора" выйдет на лед", - сообщает источник.
Отметим, что "Барыс" принимает участие на турнире Кубок Блинова в Омске. В первом матче астанчане уступили "Авангарду" (4:3 ОТ), а во втором были обыграны "Сибирью" (4:0).
4 сентября столичный клуб сыграет в первом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика". Игра пройдет в Астане.
Напомним, астанчане в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 заняли последнее место в Восточной конференции.
Добавим, в межсезонье "Барыс" назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.
Также астанчане объявили о переходе канадского форварда Уэйда Эллисона, шведского вратаря Юхана Маттссона, американского нападающего Коннора Джеффри Смита, канадского защитника Натана Болье, казахстанского форварда Всеволода Логвина, российского нападающего Дамира Жафярова и российского оборонца Никиты Камалова.
Что касается олимпийской квалификации с участием сборной Казахстана, то команда Олега Болякина сыграет со сборными Венгрии, Австрии и Словакии.
Отборочный раунд состоится с 29 августа по 1 сентября этого года в Братиславе (Словакии). Победитель группы получит путевку на Игры в Италию.
Отметим, последний раз казахстанские хоккеисты выступали на зимней Олимпиаде в 2006 году в Турине (Италия).
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