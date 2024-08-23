Стала известна зарплата топ-новичков "Барыса"

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис оценил последнее усиление "Барыса", а также озвучил зарплату новых хоккеистов, передают Vesti.kz.

"Барыс" стал грозной силой? Подписаны два топ-хоккеиста

"Мои друзья вчера снова не подвели, рассказав мне о том, что ближайшее "Барыса" может быть светлым. Подписание защитника Виктора Антипина и нападающего Антона Бурдасова - несомненное усиление для команды из Астаны. Тут ничего не надо пояснять, поскольку все и так понятно. Также жду еще одного сильного легионера.

По моей информации, Бурдасов заработает 40 миллионов рублей за сезон, Антипин - 30 миллионов. Это меньше, чем у них было в "Тракторе". По нынешнему рынку отличные условия для обеих сторон. Моя оценка сделок - 4,5 для Бурдасова и 4,2 для Антипина", - пишет Зислис в своем телеграм-канале.