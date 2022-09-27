"Барыс" показал победную раздевалку после исторического успеха в матче КХЛ

Появилось видео победной раздевалки "Барыса" после матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане выиграли встречу по буллитам - 1:0. Решающую попытку реализовал Никита Михайлис. Казахстанцы впервые за всю историю КХЛ победили на площадке "Локомотива".

После игры наставник "Барыса" Андрей Скабелка поблагодарил команду, особо отметив вратаря Никиту Бояркина.

"Ребята красавцы, Бояра (Никита Бояркин) - красавец. Первая победа за 15 лет, поэтому мы в историю вошли, побеждаем дальше", - сказал Скабелка.

Отметим, что "Барыс" завершит выездную серию матчем в Москве со "Спартаком" (28 сентября), а затем в Астане примет "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).