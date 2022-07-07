"Барыс" поборется за второй трофей перед стартом в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" обнародовал расписание на второй предсезонный турнир перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В середине августа казахстанцы сыграют на домашнем Кубке Президента, а затем отправятся в Россию.

"Хоккейный клуб "Трактор" представил расписание предстоящего Кубка Губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 24 по 27 августа в Челябинске. Соперниками "Барыса" станут "Автомобилист", "Трактор" и "Металлург", - говорится в сообщении.

Столичный турнир пройдет с 16 по 20 августа. Соперниками "Барыса" станут "Нефтехимик", "Металлург", "Автомобилист" и "Куньлунь Ред Стар". Добавим, что ранее была определена дата старта нового сезона в КХЛ, а "Барыс" сменил эмблему.

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