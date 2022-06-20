В "Барысе" сделали заявление о смене эмблемы

Хоккейный клуб "Барыс" прокомментировал изменение логотипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте опубликовала таблицу переходов игроков, в которой представила казахстанский "Барыс" с новым логотипом.

"На протяжении последнего года хоккейный клуб "Барыс" основательно занимался разработкой нового логотипа и нового фирменного стиля. КХЛ была предупреждена о ребрендинге в сроки, установленные Регламентом по маркетингу и коммуникациям. Также в Лигу было направлено письмо о планируемой в августе презентации. Однако из-за технической ошибки новый логотип появился на страницах официального сайта Лиги уже сегодня.

Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что мы запланировали для болельщиков и для сотрудников СМИ соответствующую программу, в которой хотели ознакомить всех с нашим новым стилем.

Теперь вы видели наш новый логотип, однако это не все изменения, которые ожидают "Барыс". Межсезонье обещает быть очень интересным! Следите за событиями на наших официальных ресурсах", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Нынешний логотип астанчан не менялся с момента основания клуба в 1999 году.