"Барыс" одержал первую победу в межсезонье

Сегодня, 21 августа, ХК "Барыс" стартовал на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником на предсезонном турнире стал ярославский "Локомотив". Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1.

"Локомотив" первым вышел вперед. Уже на четвертой минуте счет открыл Александр Волков. Но спустя всего минуту защитник "Барыса" Эмиль Нургалиев сравнял, ему ассистировал Александр Борисевич. А на 54 минуте решающую шайбу с передачи Райли Барбера забросил Давид Скленичка.

Таким образом, эта победа стала первой для "Барыса" в межсезонье. Ранее на турнире "Кубок TANECO" в Казани команда проиграла все свои матчи.

Изначально на Кубке Блинова в первом матче "Барыс" должен был сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым", но он был отменен. Впереди у подопечных Андрея Скабелки еще две встречи - 23 августа с омским "Авангардом" и 25 августа с "Нефтехимиком".