У "Барыса" отменился предсезонный матч

Матч "Барыса" против "Салавата Юлаева", который должен был состояться на Кубке Блинова в Омске, отменен, сообщает пресс-служа клуба.
Встреча была запланирована на 20 августа. Но позже стало известно, что прощание с ушедшим из жизни воспитанником "СЮ" форвардом Родионом Амировым пройдет в Уфе в понедельник, 21 августа. В связи с этим уфимский клуб прибудет в Омск только вечером 21 августа.
Расписание оставшихся матчей "Барыса" на Кубке Блинова (время Астаны):
21 августа "Локомотив" - "Барыс" в 15:00
23 августа "Авангард" - "Барыс" в 19:30
25 августа "Барыс" - "Нефтехимик" в 11:00
С составом казахстанского клуба на этот турнир можно ознакомиться здесь.
Загрузка матч-центра...
Реклама