У "Барыса" отменился предсезонный матч

Матч "Барыса" против "Салавата Юлаева", который должен был состояться на Кубке Блинова в Омске, отменен, сообщает пресс-служа клуба.

Встреча была запланирована на 20 августа. Но позже стало известно, что прощание с ушедшим из жизни воспитанником "СЮ" форвардом Родионом Амировым пройдет в Уфе в понедельник, 21 августа. В связи с этим уфимский клуб прибудет в Омск только вечером 21 августа.

Расписание оставшихся матчей "Барыса" на Кубке Блинова (время Астаны):

21 августа "Локомотив" - "Барыс" в 15:00

23 августа "Авангард" - "Барыс" в 19:30

25 августа "Барыс" - "Нефтехимик" в 11:00

С составом казахстанского клуба на этот турнир можно ознакомиться здесь.

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