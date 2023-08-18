"Барыс" назвал состав на турнир в Омске

С 20 по 25 августа в Омске пройдет предсезонный турнир "Кубок Блинова". Помимо хозяев соревнования из "Авангарда" в нем по круговой системе сыграют ярославский "Локомотив", нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", а также астанинский "Барыс".
Казахстанский клуб определился с составом на турнир:
вратари - Эдвард Паскуале, Андрей Шутов;
защитники - Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Самат Данияр, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов;
нападающие - Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.
Вратарь Никита Бояркин и защитник Мади Диханбек сыграют в составе "Номада" на Кубке Казахстана.
Расписание матчей "Барыса" (по времени Астаны):
20 августа "Барыс" - "Салават Юлаев" в 13:00;
21 августа "Локомотив" - "Барыс" в 15:00;
23 августа "Авангард" - "Барыс" в 19:30;
25 августа "Барыс" - "Нефтехимик" в 11:00.
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