Казахстанский клуб "Барыс" в октябре прошлого года обыграл казанский "Ак Барс", продолжив для российского фаворита серию поражений. Подопечные Юрия Михайлиса могут вырвать еще одну победу, которая выглядит логичнее первой. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В чем же схожесть ситуаций? Во-первых, это неудачная серия явного фаворита. "Ак Барс" до матча с "Барысом" проиграл "Металлургу", "Салавату Юлаеву" и "Спартаку", обыграв только рижское "Динамо". В октябре было примерно так же: проиграли "Нефтехимику" и "Трактору", а перед встречей с казахстанцами разгромили "Амур".

Во-вторых, российский клуб уже начал подготовку к плей-офф, ведь "доигрывает" регулярный чемпионат, готовясь параллельно к плей-офф. Серия поражений более мотивированным соперникам - тому доказательство. Почему? Мобилизованный и правильно настроенный "Ак Барс" обычно сам отыгрывается с 0:2, а не проигрывает с такого же счета "Спартаку".

В-третьих, прикидка к первому кругу Кубка Гагарина. Тренерский штаб казанского клуба может позволить сыграть "Барысу" на максимуме, ведь им победа не так важна, а присмотреться к потенциальному сопернику до плей-офф может быть очень полезным. "Ак Барс" мыслями в играх на вылет, ведь главные выигрыши должны быть там.

Что же касается "Барыса", то неудачная игра с "Сибирью" должна встряхнуть казахстанцев. Михайлис рассказывал, что не будет снимать лидеров с заключительных игр, ведь хочет подняться выше по таблице. В казахстанском клубе не хотят играть с "Ак Барсом" на вылет, но для этого нужно их обыграть в регулярном чемпионате.

Шансы взять необходимые очки есть, но их нужно реализовать. "Барыс" способен поймать "Ак Барс", ведь казанцы проявляют "слабость" и готовы проиграть. Перед матчами с "Куньлунем" и "Авангардом" казахстанской команде не помешают лишние очки, ведь по дополнительным показателям, если в итоге будет равенство по баллам, впереди будут соперники из России.

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Напомним, матчем с "Ак Барсом", который пройдет сегодня, 23 февраля, и будет показан в прямом эфире, казахстанский клуб начинает заключительную домашнюю серию в КХЛ. "Барыс" набрал 66 очков, как и "Автомобилист" с "Торпедо", но уступает соперникам по количеству побед в основное время.

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