"Барыс" почти обречен в битве с "Металлургом"? Как казахстанцы совершали камбэк в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" четыре раза выходил во второй круг Кубка Гагарина, только если начинал серию с победы. Так было и в прошлом сезоне, когда столичные хоккеисты выиграли у "Металлурга" с четырьмя безответными шайбами, но новая дуэль с магнитогорцами началась с поражения. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты в 11-й раз начинают борьбу в плей-офф турнира: пять раз "Барыс" начинал с победы, а шесть, как в текущем розыгрыше, проиграл стартовую игру. В победных сериях казахстанский клуб всегда начинал с победы, а в единственном упущенном преимуществе, когда "Барыс" состязался с "Трактором", выигрывали даже 2:0, но проиграли со счетом 3:4.

Ни разу "Барыс" не выигрывал, если стартовал с поражения. Первые четыре неудачи произошли в стартовых сезонах в Лиге, а в последний раз это было шесть лет назад, когда играли против "Авангарда". Казахстанцы, как и сейчас с "Металлургом", стартовали с более низким посевом, но даже вели в противостоянии со счетом 2:1, но проиграли 3:4.

Таким образом, можно сделать вывод, что стартовое поражение существенно сократило шансы столичного клуба на общий успех, но "Барыс" сумел по ходу матча с более рейтинговым конкурентом выйти вперед. Лишь индивидуальные ошибки помешали добиться положительного результата, ведь столичный клуб практически не уступал по статистике.

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Возможно, что в повторном матче, который пройдет в Магнитогорске 4 марта, результат будет другим. Серия до четырех побед в Кубке Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" продолжится в Нур-Султане, где матчи состоятся 6 и 8 марта.

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