Задавили и перебросали, но проиграли. Как "Барыс" боролся с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" показал высокий процент реализации численного большинства и выиграл по некоторым другим показателям, но был переигран магнитогорским "Металлургом" в стартовой встрече Кубка Гагарина. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В матче открытия плей-офф турнира "Барыс" с "Металлургом" забили на двоих 11 голов (больше на одну шайбу, чем в трех других играх дня). Пять раз соперники отличились в неравных составах, а еще шесть голов были забиты с полным комплектов игроков на льду.

Броски по воротам

"Барыс" перебросал соперника, совершив половину из 40 бросков в первом периоде. Десять процентов попыток удалось реализовать (четыре гола). "Металлург" совершил 33 броска, реализовав 21,21 процента (семь голов).

Игра в неравных составах

Казахстанский клуб показал высокий результат и в реализации большинства - 75 процентов (три гола в четырех розыгрышах). "Барысу" удалось нейтрализовать два большинства из четырех (50 процентов).

Ключевые фигуры

Игроком матча мог стать Кирилл Панюков, который набрал три (1+2) очка, но в составе российского клуба нашлось сразу три игрока, добившихся подобного результата. Это Егор Яковлев (2+1), Николай Голдобин (2+1) и Сергей Плотников (0+3).

Время в атаке

"Барысу" удалось равномерно распределить время в атаке - примерно по четыре минуты в каждом периоде (всего 12 минут и три секунды). Россияне не набрали и десяти минут (девять минут и 54 секунды), но примерно по четыре минуты пришлись на первые два периода, а около полторы - на третий.

Второстепенные показатели

Хоккеисты "Металлурга" заблокировали 22 броска по своим воротам, а "Барыс" - только девять. С небольшим преимуществом выиграна казахстанцами гонка по силовым приемам: 28 против 26.

Такого еще не было, или как "Барыс" с "Металлургом" переписали историю в Кубке Гагарина

Напомним, повторный матч Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" в Магнитогорске пройдет завтра, 4 марта. После этого команды переедут в Нур-Султан, где сыграют еще 6 и 8 марта.

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