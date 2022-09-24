"Барыс" назвал состав и нового капитана на матч с "Северсталью" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:01
©ХК "Барыс"

Сегодня, 24 сентября, "Барыс" встретится с "Северсталью" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Череповце и начнется в 20:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Состав астанчан на эту игру:

Как видно, капитаном "Барыса" на этот матч выбрали Кирилла Савицкого. В нынешнем сезоне эту повязку также носили Никита Михайлис и Линден Вей.

Отметим, что главный тренер хозяев льда Андрей Разин пропустит предстоящий матч.

После девяти игр в КХЛ "Северсталь" с девятью очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс", набрав столько же баллов, идет шестым на "Востоке".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь

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