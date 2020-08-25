Куда пропал Даррен Диц? Без голов капитана "Барыс" перестал забивать в большинстве

В контрольных играх "Барыса"
перед стартом в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) только защитник Леонид Метальников
заработал балл за результативность - другие игроки обороны в протоколе матчей не отметились. Некоторые моменты формирования состава в защитной линии и ее продуктивность - в материале корреспондента Vesti.kz
.
В столичной команде сформировалась группа защитников, на которых делают ставку. Практически все они участвовали в контрольных играх. Не было только Алексея Маклюкова
, который остался на карантине на базе клуба. Наигрывают и молодых хоккеистов, но вряд ли 18-летний Артем Королев
или 20-летний Тамирлан Гайтамиров
сразу попадут в состав и будут определять игру.
Что касается контрольных матчей, то низкую результативность можно объяснить еще и тем, что "Барыс" не забил ни одного гола в большинстве. Именно в таких моментах у защитников наибольшие шансы на очки. Сразу "потерялся" и Даррен Диц
, который из 14 шайб в прошлом сезоне половину отправил в ворота соперников при розыгрыше в неравных составах.
"Барыс" умеет разыгрывать большинство, но бригады пока не наиграны настолько, чтобы вносить эффективный момент в ход встречи. Проще говоря, оно не работает. Для отработки этого элемента осталось не так много времени. Начнет работать спецбригада, появятся очки у защитников или наоборот, но пока Диц с компанией "выпадает", а "Барыс" 120 минут без гола в неравных составах.
Состав защитников в контрольных играх
Первая пара
Валерий Орехов
(21 год) - Даррен Диц
(27 лет)
Вторая пара
Виктор Сведберг
(29 лет) - Джесси Блэкер
(29 лет)
Третья пара
Леонид Метальников
(30 лет) - Кирилл Полохов
(22 года)/Тамирлан Гайтамиров
(20 лет)
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Добавим, что 27 и 29 августа "Барыс" проведет две контрольные игры с "Сарыаркой", а 3 сентября стартует в регулярном чемпионате КХЛ. Первым официальным соперником станет рижское "Динамо".
Фото: ХК "Барыс"©
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