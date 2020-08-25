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Сделали результат. Кто в "Барысе" будет лидером в новом сезоне КХЛ

Они принесли победу клубу в контрольном матче.

Сделали результат. Кто в "Барысе" будет лидером в новом сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Капитан "Барыса" Даррен Диц ни набрал ни одного очка в двух контрольных играх, а игроки первой атакующей тройки приняли участие в пяти из семи голов команды перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О лидерах столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

Начал "предсезонку" "Барыс" неодназначно. Главный тренер команды Юрий Михайлис нашел оправдание неубедительной игре подопечных в дебютной встрече, когда победителем в буллитной серии стали соперники из "Торпедо". В этом матче столичные хоккеисты не могли реализовать разницу в классе, а во втором едва не упустили победу. Подопечным Михайлиса пока не хватает стабильности, но уже видны роли, которые будут распределены между игроками. 




В повторной игре "Барыс" забил шесть голов. Линус Виделль, которому отводится роль ведущего распасовщика в команде, набрал четыре (2+2) очка, а Мэтт Фрэттин, потенциальный первый снайпер, заработал три (1+2) очка. Еще четыре (1+3) очка у Романа Старченко, которому отведена роль бомбардира. Ни одного очка в стартовых играх ни набрали защитники первой пары - Диц с Валерием Ореховым.

Не проявили себе и еще два потенциальных снайпера - Никита Михайлис с Якобом Лильей. Лишь Кертис Волк из второй атакующей тройки напомнил о  себе, когда открыл счет во втором матче с "Торпедо". В предстоящих играх с "Сарыаркой" можно предположить, что оставшиеся лидеры откроют свой индивидуальный счет: соперник из Караганды выглядит посерьезнее "Торпедо", если взять контрольные встречи, но "Барыс" уже должен наиграть состав.

Два-три матча помогут выйти команде на другой уровень сыгранности. Пробудиться из сонного состояния, если перефразировать слова Михайлиса. Хоккеисты только покинули изоляцию, которая проходила на базе, и начинают понимать друг друга. Возможно, что оппозиция в контрольных матчах уступает той, что будет в КХЛ, но без игровой практики не увидеть слабостей команды. Надеемся, тренерский штаб Михайлиса сможет реализовать потенциал команды.



Защитник из США и еще два кандидата. Несколько молодых хоккеистов, которых просматривает "Барыс"

Добавим, что первый официальный матч "Барыс" проведет 3 сентября в Риге, а перед этим столичные хоккеисты проведут еще две-три контрольные игры. Дуэли с "Сарыаркой" состоятся 27 и 29 августа. Есть в составе "Барыса" два-три молодых игрока, которых мы сможем увидеть в новом сезоне КХЛ.

Фото: ХК "Барыс"©

Варианты от Михайлиса. Как новый тренер "Барыса" сыграет в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Лилья Якоб Фрэттин Мэтт Михайлис Юрий Михайлис Никита

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