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Варианты от Михайлиса. Как новый тренер "Барыса" сыграет в КХЛ

Команда выиграла один из двух контрольных матчей.

Варианты от Михайлиса. Как новый тренер "Барыса" сыграет в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Новый главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис дебютировал у руля команды в контрольных матчах с "Торпедо" и представил игровые сочетания, которые мы можем увидеть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда Михайлиса в двух матчах забила семь голов и пропустила шесть. По матчу провели оба ведущих голкипера, но если с ними еще вопрос открыт, то система для полевых игроков уже просматривается. Новый тренер не стал серьезно отходить от прежних схем, собрав лучших исполнителей вместе.

Первая тройка

Мэтт Фрэттин - Винус Виделль - Роман Старченко

Опытное трио, которое должно было вести за собой команду. Три нападающих, которые знают, как забивать голы, но в матчах с "Торпедо" им не хватало сыгранности и игрового тонуса. Разный уровень готовности мешал хоккеистам напрягать соперников, но они сделали заметный шаг вперед по сравнению с первой игрой в одной связке.



Выделим один такой момент: Виделль во втором матче поборолся у борта и выдал пас на свободного Фрэттина, которые переиграл голкипера. Был и другой эпизод - Линус также из-за ворот выкатил шайбу Мэтту на ударную позицию, а канадец оказался не готов к броску. Но даже такие моменты не помешали лидерам поучаствовать в пяти из шести голевых комбинаций.

Вторая тройка

Якоб Лилья - Кертис Волк - Никита Михайлис

Быстрое звено, которое может дожимать тех, кто устоял перед натиском первой тройки. Интересное сочетание, в котором шведский новичок только начинает понимать, что от него требуется. В первых контрольных матчах Лилья блеснул индивидуальными действиями, но видно, что еще только адаптируется. Он даже отдал передачу, а вот Михайлис только ищет свою игру. 



Первый гол забил Волк - канадец с казахстанским паспортом открыл счет во второй игре. Возможно, что тренерский штаб изменит сочетания, но вряд ли это коснется первых двух троек. Если, конечно, никто не выпадет из игры.

Потенциально Лилья с Волком и Михайлисом не должны уступать лидерам, ведь они очень креативны, но их лучший матч еще впереди.

Третья тройка

Павел Акользин - Антон Сагадеев - Егор Петухов

Трудовое сочетание. Игроки хорошо исполняют роли, где от них не требуется быть креативными. Они ищут свои моменты на ошибках соперников, и Петухов уже нашел такой эпизод. Как мы заметили, топ-6 форвардов у Михайлиса-старшего, может быть, уже сформировался, но в третьей и четвертой тройке нас ждет борьба за несколько мест.



Помимо выделенной нами троицы, есть еще Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов и некоторые другие нападающие, которые хотели бы заиграть в основе. Сезон еще не стартовал, поэтому борьба будет напряженная. Вряд ли кто-то захочет оказаться вне заявки по собственной воле - это скажется на доходе. Тренировочной ссылки в ВХЛ в этом сезоне не будет.

"Нужно терпеть". Тренер "Барыса" - об удалениях, драке Блэкера, легионерах и победе над "Торпедо"

Напомним, до старта в КХЛ столичный "Барыс" два раза встретится с "Сарыаркой" из Караганды, а пятый контрольный матч должен пройти против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Регулярный чемпионат для подопечных Михайлиса стартует 3 сентября - в Риге против "Динамо".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо УК ХК

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