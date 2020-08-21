"Барыс" проиграл в первом матче под руководством нового тренера

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Столичный "Барыс" проиграл усть-каменогорскому "Торпедо" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, прошедшая сегодня, 21 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане, стала для обоих клубов первой в предсезонке и завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма.
На шестой минуте форвард сборной Казахстана Егор Петуховвывел "Барыс" вперед. Отыграться "Торпедо" смогло во втором периоде - на 33-й минуте в большинстве забил российский нападающий Александр Мерескин, который в сезоне-2008/09 и с 2011 по 2020 год играл в КХЛ.
В итоге матч дошел до овертайма. Победу "Торпедо" принес нападающий Александр Архипов, причем шайбу засчитали лишь после видеопросмотра.
Также команды провели буллитную серию, в которой верх взял "Барыс".
Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года.
Следующую игру "Барыс" также проведет против "Торпедо". Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.
27 и 29 августа "Барыс" ожидают два спарринга с "Сарыаркой". Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.
Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.
Новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России.
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