Кирилл Полохов
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Темиртау
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Темиртау
Игры
34
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
43
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
48
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
75
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок мира среди молодежных команд 2016
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
50
Гол + Пас
5+9
Удаления, мин
22
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
52
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
12
Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
7
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Барыс
Игры
56
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
7
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
4
Кубок Евровызова. Венгрия 2018
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Барыс
Игры
8
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
5
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Номад
Игры
41
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
16
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
9
Гол + Пас
0+5
Удаления, мин
4
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
55
Гол + Пас
5+7
Удаления, мин
45
Континентальный кубок 2021/22
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
41
Гол + Пас
2+23
Удаления, мин
20
Кубок Первого канала 2022
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
4+1
Удаления, мин
2
1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
7
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
17
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
11
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Qazaqstan Hockey Open 2024
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
16
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4