Хоккей

Кирилл Полохов

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 марта 1998
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Темиртау

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Темиртау

Игры
34

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
43

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
48

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
75

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок мира среди молодежных команд 2016

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
6

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
50

Гол + Пас
5+9

Удаления, мин
22

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
52

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
12

Молодежная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
7

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Барыс

Игры
56

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
7

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
4

Кубок Евровызова. Венгрия 2018

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Барыс

Игры
8

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
5

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Номад

Игры
41

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
16

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
9

Гол + Пас
0+5

Удаления, мин
4

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
55

Гол + Пас
5+7

Удаления, мин
45

Континентальный кубок 2021/22

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
41

Гол + Пас
2+23

Удаления, мин
20

Кубок Первого канала 2022

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
4+1

Удаления, мин
2

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
7

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
17

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
11

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Qazaqstan Hockey Open 2024

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
16

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

