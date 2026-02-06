Звёздный новичок КПЛ предложил клубу подписать известного футболиста

Стали известны планы футбольного клуба "Кайсар" по усилению состава в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

Как информирует AmanVIBE, по инициативе звёздного новичка Виктора Мозеса руководство "Кайсара" всерьёз рассматривает вариант с приглашением ещё одного нигерийского футболиста — Ахмеда Мусы.

33-летний вингер является рекордсменом сборной Нигерии и хорошо знаком болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. Представители кызылординского клуба буквально вчера вышли на игрока, однако окончательное решение по возможному подписанию пока не принято — в "Кайсаре" не спешат с предложением. Волки взяли паузу на пару дней.





Муса на данный момент играет за нигерийский "Кано Пилларс". В его карьере также были турецкие "Сивасспор", "Фатих Карагюмрюк", саудовский "Аль-Наср", английский "Лестер", нидерландский "ВВВ-Венло" и нигерийский "ФА Аминчи".

С 2010 по 2025 год привлекался в сборную своей страны.