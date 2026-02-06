КПЛ
Вчера 16:50

Звёздный новичок КПЛ предложил клубу подписать известного футболиста

©ФК "Кайсар"

Стали известны планы футбольного клуба "Кайсар" по усилению состава в текущее межсезонье, передают Vesti.kz.

Как информирует AmanVIBE, по инициативе звёздного новичка Виктора Мозеса руководство "Кайсара" всерьёз рассматривает вариант с приглашением ещё одного нигерийского футболиста — Ахмеда Мусы.

33-летний вингер является рекордсменом сборной Нигерии и хорошо знаком болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА. Представители кызылординского клуба буквально вчера вышли на игрока, однако окончательное решение по возможному подписанию пока не принято — в "Кайсаре" не спешат с предложением. Волки взяли паузу на пару дней.


Муса на данный момент играет за нигерийский "Кано Пилларс". В его карьере также были турецкие "Сивасспор", "Фатих Карагюмрюк", саудовский "Аль-Наср", английский "Лестер", нидерландский "ВВВ-Венло" и нигерийский "ФА Аминчи".

С 2010 по 2025 год привлекался в сборную своей страны.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →