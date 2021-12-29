Новичок КПЛ - "Аксу" из Павлодарской области показывает себя одним из самых активных клубов в межсезонье. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кого дебютант высшего дивизиона успел подписать и какие слухи ходят вокруг этого коллектива.

Вокруг "Аксу" генерируется множество новостей. Одна из них касается бывшего игрока сборной Испании, "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Галатасарая" Альберта Риеры, которого должны были назначить на пост главного тренера. Впрочем, пока этого не произошло. Сообщается о том, что стороны из-за некоторых нюансов в контракте не могут договориться. Поэтому они имеют план "Б", который предусматривает приглашение Дмитрия Огая.

Тем временем "Аксу" изменил эмблему. Клуб вернулся к исконным цветам - красному и синему (именно в такой расцветке павлодарцы появились во второй лиге).

Примечательно, что новичок КПЛ объявил об этом в своем резервном аккаунте в Instagram, поскольку действующий был заблокирован. Но теперь все позади.

Между тем уже стало известно о планах павлодарцев на ближайшие предсезонные сборы. 11 января команда соберется в Турции, где проведет три матча: 15 января с венгерским "Шиофоком", 21 января с российским "Металлургом", 27 января с македонским "Брегалница Штип".

Подчеркивается, что у команды не должно возникнуть проблем с финансированием, и поэтому можно ожидать от "Аксу" трансферных бомб.

Клуб уже пополнился нигерийским центральным защитником Фейтом Фрайдеем Обилором, который в минувшем сезоне выступал за "Тараз". Еще одним новичком, согласно неофициальным данным, стал воспитанник "Атырау" Рафаил Оспанов.

По слухам, еще один игрок "Тараза" Тимур Досмагамбетов может оказаться или в "Аксу", или в "Туране". Неофициальные источники отправляют в Павлодар и экс-лидера "Кайсара" Думана Нарзилдаева, а также капитана "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева и бывшего вратаря сборной Казахстана Самата Отарбаева, последним клубом которого был "Кыран". Помимо этого, была информация и об интересе к форварду "Турана" - северомакедонцу Самиру Фазли.

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Между тем лучший бомбардир первой лиги-2021 Мирас Турлыбек интересен "Актобе". Впрочем, сообщается что "Аксу" намерен сохранить своего форварда.

В целом активность дебютанта КПЛ не может не радовать павлодарских болельщиков. В отличие от многих клубов, пусть и на волне существенного инфошума, "Аксу" делает конкретные шаги в подготовке к следующему сезону.

Если команда подпишет многих заметных в казахстанском футболе исполнителей, то в этом не будет ничего удивительного. Вероятно, и амбиции у павлодарцев будут высокими.