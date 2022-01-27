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Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию

Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Среди всех казахстанских клубов "Тобол" ведет комплектование состава с хирургической точностью и пока их решения на рынке практически не вызывают вопросов. Корреспондент Vesti.kz проанализировал кадровый процесс в костанайском клубе.

Начнем с тех, кого "Тобол" отпустил. Прежде всего, тут выделяется фигура капитана Азата Нургалиева. Болельщики клуба протестовали по этому решению, но со спортивной точки зрения "Тобол" понять можно - Нургалиев был важным человеком в раздевалке, но в силу возраста стабильности на поле ему не хватало.

Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию. Фото 1

Уход легионеров в лице Тони Сильвы, Жереми Манзорро и Элгуджи Лобжанидзе, опять же, логичен, никто из них не убедил в прошлом сезоне. Да, они были полезными игроками ротации, но в больших матчах КПЛ и в еврокубках их влияние было минимальным.

Казахстанцы Егор Цуприков и Султан Абилгазы вряд ли могли рассчитывать на большое количество игрового времени, поэтому и здесь шаг с расставанием абсолютно обоснованный.

Трансферы на вход у "Тобола" не менее точечные. Равноценная замена Александру Мокину была необходима, ведь не будем забывать, что вратарю уже 40 лет. Приход Дмитрия Непогодова этот вопрос решил.

Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию. Фото 2

Также "Тобол" оперативно сориентировался в ситуации с Жарко Томашевичем. "Астана" на удивление легко рассталась с черногорским защитником, чем воспользовались костанайцы, которые укрепили оборону и, возможно, таким образом решили проблему с левым защитником. Как известно, Руслан Валиуллин пока вне игры и теперь там может сыграть Алекса Аманович - для македонца это знакомая позиция.

Еще одно усиление "Тобола", которое подтверждено официально, - это Айбар Жаксылыков. Относительно молодой, современный и прогрессирующий игрок сборной Казахстана - это именно то, что нужно клубу в качестве второго выбора на позицию форварда.

Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию. Фото 3

Возможно, в ближайшее время "Тобол" также объявит о трансфере Владислава Васильева и тем самым укрепит линию полузащиты.

При таком раскладе команда Александр Москаленко может спокойно стартовать в чемпионате. У "Тобола" очень крепкий и сбалансированный состав, где на каждой позиции либо качественные легионеры, либо игроки основной обоймы сборной Казахстана.  

Безусловно, летом "Тобол" может совершить еще несколько трансферов перед Лигой чемпионов, дабы удлинить скамейку и повысить конкуренцию, но на весеннюю часть сезона такой подбор игроков должен обеспечить клубу лидерство в турнирной таблице чемпионата Казахстана и защиту титула.

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Метки:
Тобол ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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