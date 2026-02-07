Центральный защитник "Актобе" Талгат Кусяпов не сможет помочь команде на старте сезона из-за травмы, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Бомбардир", центрбек покинул расположение команды. Ему предстоит операция на колене, восстановление может занять несколько месяцев.

Отметим, что ранее "Актобе" подписал бывшего защитника сборной Украина Ивана Ордеца, но при этом потерял ведущего игрока обороны Алибека Касыма, перешедшего в "Астану".

Добавим, что до "Актобе" Талгат Кусяпов играл за "Астану", "Каспий", "Камаз" и "Окжетпес". За молодежную сборную Казахстана провел 11 матчей и забил один гол.