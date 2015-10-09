Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 19:08
 

Замена Тагыбергену? В "Кайрате" растет новый опорник для сборной Казахстана

  Комментарии

Замена Тагыбергену? В "Кайрате" растет новый опорник для сборной Казахстана Олжас Байбек. Фото: КФФ©

Недавние матчи сборной Казахстана обнажили одну из главных кадровых проблем - отсутствие центральных полузащитников с разнообразным набором навыков. Однако в ближайшей перспективе на эту роль может претендовать хавбек "Кайрата" Олжас Байбек. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проводит сезон воспитанник алматинского клуба.

После яркой вспышки в конце прошлого сезона Байбек был окончательно переведен в основную команду "Кайрата", но в первой части сезона скорее являлся игроком запаса. Конкуренция в стане "желто-черных" в центре поля повысилась. Израильский дуэт Дан Глейзер и Офри Арад, вдруг трансформировавшийся в опорника Дамир Касабулат, плюс вернувшийся после травмы Адилет Садыбеков.

Но старт еврокубковой кампании кратно увеличил игровое время Олжаса в основе алматинцев. Он стал выходить в играх КПЛ и смотрелся прилично. Сейчас у хавбека девять игр в КПЛ и наверняка он получит еще время, ведь настает осенний период, где "Кайрату" придется работать на два фронта.

Олжас Байбек - может стать заменой Асхату Тагыбергену в сборной Казахстана

У Олжаса отличные характеристики для центрального полузащитника - низкий центр тяжести, умение вести силовую борьбу, неплохое продвижение мяча вперед с помощью передачи и поставленный дальний удар.

За Байбеком летом смотрел даже тренерский штаб сборной Казахстана, но в итоге, пока он привлекается в молодежную сборную. Там Олжас один из игровых лидеров. В матче с Андоррой он забил победный гол (как раз классным ударом со средней дистанции), а в недавней игре с Англией выдал вдохновенный второй тайм и порой смотрелся даже предпочтительнее своих оппонентов в центре поля.

Более разнообразный функционал - это именно то, что выделяет Байбека среди нового поколения центрхавов в стране. Воспитанник "Кайрата" умеет не только разрушать, как тот же одноклубник Касабулат или же Алмас Тюлюбай, но и созидать.

Дальний удар и аналогичное амплуа приводят нас к параллелям с Асхатом Тагыбергеном, который завершил карьеру в сборной в этом году. Полузащитник подобного плана крайне необходим сборной, что и показали недавние матчи. Ведь при всем уважении к Серикжану Мужикову, возлагать большие надежды пусть и на очень мастеровитого, но все же возрастного футболиста мы не можем.

Байбек способен вырасти в игрока, который будет конкурентным на уровне сборной Казахстана уже в ближайшие годы. Посмотрим, как Олжас проведет финальную часть сезона и сможет ли он дорасти до национальной команды, как это уже сделали его одноклубники в лице Дастана Сатпаева, Темирлана Анарбекова и Дамира Касабулата.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 23, мужчины
14 сентября 17:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Актобе
Проголосовало 19 человек

