Чемпионский матч состоялся в первой лиге Казахстана

Актауский "Каспий" обыграл на своём поле павлодарский "Иртыш" в 21-м туре первой лиги Казахстана, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 2:0. Голы забили Мирас Турлыбек (45-я минута) и Бакдаулет Конлимкос (54-я).
Благодаря этому успеху "Каспий" набрал 53 очка и закрепил своё лидерство в турнирной таблице. "Иртыш" с 48 очками остался на второй позиции.
Ранее отмечалось, что именно победитель этой встречи станет главным претендентом на чемпионство в первой лиге.
Первая лига дарит драму: "Каспий" и "Иртыш" мчатся в КПЛ, а Шацкий с "Шахтёром" близки к провалу
На фоне борьбы за повышение в классе, исполком КФФ утвердил поправки в регламентах КПЛ и первой лиги.
Чемпионат Англии 2025/26 • Англия, Манчестер • Регулярный чемпионат, мужчины
14 сентября 20:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 12 человек
Реклама