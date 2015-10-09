Чемпионский матч состоялся в первой лиге Казахстана

Актауский "Каспий" обыграл на своём поле павлодарский "Иртыш" в 21-м туре первой лиги Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голы забили Мирас Турлыбек (45-я минута) и Бакдаулет Конлимкос (54-я).

Благодаря этому успеху "Каспий" набрал 53 очка и закрепил своё лидерство в турнирной таблице. "Иртыш" с 48 очками остался на второй позиции.

Ранее отмечалось, что именно победитель этой встречи станет главным претендентом на чемпионство в первой лиге.

Первая лига дарит драму: "Каспий" и "Иртыш" мчатся в КПЛ, а Шацкий с "Шахтёром" близки к провалу

На фоне борьбы за повышение в классе, исполком КФФ утвердил поправки в регламентах КПЛ и первой лиги.

Клуб, занявший 14-е место в КПЛ-2025, покинет элиту и с 2026 года будет играть в первой лиге.



Команды, финишировавшие в первой тройке первой лиги-2025, получат путёвки в КПЛ-2026. Исключение — молодёжные составы и команды, входящие в структуру клубов КПЛ.



Если в тройку попадёт такой клуб, место в КПЛ перейдёт к следующей команде в итоговой турнирной таблице при условии наличия лицензии КФФ.