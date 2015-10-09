Гвардиола сделал заявление об уходе трёх игроков из "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход трёх игроков из клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.
Вратарь Эдерсон перешёл в "Фенербахче", защитник Мануэль Аканджи — в "Интер", а полузащитник Илкай Гюндоган — в "Галатасарай".
"Невозможно представить, что бы мы делали без них.
Эдди помог нам создать особый стиль. Он лучший вратарь.
Гюндо — то же самое. Он умный, интеллигентный игрок, как и Ману, по той же причине.
Я лично желаю всего наилучшего всем троим, потому что они очень помогли нам стать теми, кем мы являемся", — приводит слова Пепа пресс-служба "Сити".
Отметим, что "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка после трех матчей в новом сезоне АПЛ. Следующую игру "горожане" проведут на своём поле с "Манчестер Юнайтед" 14 сентября.
PEP 💬 (On Ederson, Gundogan and Akanji) It’s unthinkable what we would do without them.— Manchester City (@ManCity) September 12, 2025
Eddie helped us create a special way. He’s the best keeper.
Gundo the same. He is a smart, intelligent player and Manu for the same reason.
I wish personally [the best] for all three… pic.twitter.com/PLjcGAQplx
Реклама