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Забивной легионер вернулся в КПЛ

©ФК "Женис"

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе стал игроком столичного "Жениса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Профессиональную карьеру он начал в 2012 году в составе родного клуба "ВИТ Джорджия". Также он выступал за грузинские клубы "Динамо" (Батуми), "Шукура" и "Рустави", российский "Оренбург", китайские "Мэйчжоу" и "Хэйлунцзян".

Новичок "Жениса" также выступал в Казахстане: с 2019 по 2023 год Элгуджа выступал за клубы "Тараз", "Кайсар", "Тобол" и "Кызыл-Жар". Всего в Премьер-лиге он сыграл 68 матчей, забив 26 голов.

Лобжанидзе является Обладателем Суперкубка Грузии в составе "Динамо", а также чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка Казахстана в составе "Тобола".

Последним клубом 32-летнего игрока был "Кызылкум" из Суперлиги Узбекистана. За этот клуб он сыграл 26 матчей, забив 11 голов.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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