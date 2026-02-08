КПЛ
Сегодня 18:14

Второй раз в истории: клуб КПЛ провернул уникальный трансфер

Котаро Киши. ©ФК "Улытау"

Казахстанский клуб "Улытау" подписал контракт с японским полузащитником Хироки Харадой, который стал вторым игроком из Японии в истории чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Информацию подтвердил агент футболиста Ярослав Зварич:

"Да, Хироки Харада подписал контракт с "Улытау". Соглашение рассчитано до конца сезона 2026 года".

 Карьера и достижения Хирады

27-летний центральный полузащитник начинал карьеру в академии "Нагоя Грампус", затем выступал за команду Университета Чукё в Японии. С лета 2021 года Харада играл в Черногории, защищая цвета "Младост", "Рудар", "Отрант-Олимпик" и "Езеро". По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 100 тысяч евро (около 58 миллионов тенге).

Предыстория японских трансферов в КПЛ

Летом 2025 года "Улытау" подписал первого японца в истории казахстанского чемпионата — левого вингера Котаро Киши, который в сезоне 2025 забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Недавно Киши продлил контракт с клубом до конца 2026 года, а теперь его соотечественник Хирада присоединился к команде, усилив центр поля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

